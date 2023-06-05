Вашингтону пора определить свое видение того, как должна закончиться война в Украине.

Об этом пишет старший научный сотрудник известного американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап в своей статье для Foreign Affairs.

Он считает, что ни одна из сторон не сможет добиться полной победы и контроля над желаемыми территориями в ближайшие годы, но при этом обе армии смогут продолжать наносить удары по неподконтрольной им территории. Таким образом, война может стать "опустошительным многолетним конфликтом, который не приведет к окончательному результату".

Поэтому Чарап призывает США и Запад сделать выбор долгосрочной стратегии: начать переговоры о завершении войны сейчас или через годы. Через годы, по его мнению, основы конфликта останутся теми же, но будет потеряно много ресурсов и людей.

Чарап допускает, что контрнаступление ВСУ "принесет значимые результаты". Но даже тогда не приведет к "решающему в военном отношении результату", а "крупное перемещение линии фронта не обязательно положит конец конфликту". Он считает, что и полное изгнание российских войск за пределы Украины не обязательно приведет к окончанию войны. Наоборот, президент РФ Владимир Путин может объявить очередной раунд мобилизации, усилить бомбардировку украинских городов или просто удержать оборону, убежденный, что время работает на него и против Украины.

Но и для России даже применение ядерного оружия не сулит победы. Как и возможность захватить желаемую территорию военным путем, в которую Чарап не верит.

Он предполагает, что конфликт рискует затянуться на многие годы, что приведет к бюджетным проблемам западных стран и к глобальным экономическим последствиям. Россия также будет ослаблена, но "эта польза не перевешивает затраты". Украине при этом будет трудно восстановить экономику в условиях заблокированных портов, закрытого воздушного пространства, обстрелов городов, мобилизации и беженцев.

"Поскольку переговоры потребуются, а о полном урегулировании не может быть и речи, наиболее вероятным исходом является соглашение о перемирии. Перемирие - по сути, долгосрочное соглашение о прекращении огня, которое не устраняет политические разногласия, - положит конец "горячей войне" между Россией и Украиной, но не их более широкому конфликту", - прогнозирует аналитик.

Он приводит в пример известную аналогию - корейское соглашение 1953 года.

При этом он считает, что можно начинать подготовку к переговорам, не дожидаясь завершения боевых действий и не прекращая военную помощь Киеву. То есть оказывать дипломатическое давление параллельно с нанесением военных ударов.

Он считает, что на выработку дипломатической стратегии Украине и Западу могут потребоваться месяцы, но налаживать дипломатический канал призывает уже сейчас.

Чарап констатирует, что Украина должна будет получить от Запада некие гарантии безопасности, чтобы РФ опять не вторглась. Но вступление в НАТО, по его мнению, сделает непривлекательным заключение мира для России, и она решит продолжать войну.

В качестве возможной модели он называет уже упомянутую в СМИ израильскую, когда США максимально сотрудничают в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне. По его мнению, такой договор дал бы Украине не только "повышенное чувство безопасности", но и стимулировал бы частные инвестиции. А Кремль заставил бы серьезно задуматься, прежде чем нападать снова.

После этого Украина будет нуждаться в постоянной помощи и восстановлении, а России предлагается дать возможность получить более привлекательный вариант мира через ослабление санкций при выполнении определенных условий. А также предлагается запустить обсуждение более широкой модели европейской безопасности.

Завершает статью Чарап, приводя в пример возможного завершения конфликта воссоединение Германии в 1990 году.

Напомним, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что контрнаступление ВСУ может помочь Киеву отбить "стратегически важную территорию", которую сейчас контролирует Россия. По его словам, развитие событий на поле боя окажет большое влияние на любые будущие переговоры.

Ранее у Зеленского исключили переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года, заявив, что об уступках не может быть и речи.