Россия пойдет на переговоры только в случае победы в войне.

Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, его слова передает телеканал Sky.

Высокопоставленный дипломат ЕС добавил, что он "не испытывает оптимизма" в отношении того, что может произойти этим летом.

Выступая сегодня на мероприятии в Барселоне, Боррель сказал, что видит "явное намерение России выиграть войну".

"Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну", – сказал он.

Между тем на прошлой неделе китайский спецпредставитель по Украине Ли Хуэй в ходе визита в Москву встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тот на встрече заявил о приверженности к дипломатии по ситуации в Украине.

"Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта", - рассказали в китайском МИД по итогам встречи.

А в Пентагоне считают, что мирные переговоры по Украине пока не неминуемы, война будет продолжаться еще в течение нескольких месяцев.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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