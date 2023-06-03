Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но Запад к ним не готов.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться целей РФ и иными средствами, чем "спецоперация", но Запад пока не оставляет иного выхода", - сказал спикер Кремля.

Ранее в Москве и Киеве отвергли предложения Индонезии о создании в Украине демилитаризованной зоны и введении туда миротворцев ООН. Накануне министр обороны Индонезии предложил прекратить огонь на линии фронта, отвести от него войска на 15 километров, ввести миротворцев, а также провести под эгидой ООН референдумы на "спорных территориях".

Помимо этого, на днях главный переговорщик Китая по Украине Ли Хуэй заявил, что конфликт в Украине зашел в тупик, поэтому сторонам "будет непросто" собраться для продуктивных переговоров.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.