В Москве отрицательно отреагировали на предложение министра обороны Индонезии прекратить огонь на линии фронта, отвести от него войска на 15 километров, ввести миротворцев, а также провести под эгидой ООН референдумы на "спорных территориях".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском руководстве. Он сказал, что "в индонезийских идеях есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада".

Также источник заявил, что "решение жителей на "референдумах" о вхождении в состав РФ пересмотру не подлежит".

Он также повторил российские требования: прекращение западных поставок вооружений Киеву, остановка боевых действий украинской армией, признание "новых территориальных реалий", возвращение Украины к нейтральному статусу и "уважение языковых прав".

В Офисе президента прокомментировали требования РФ для завершения войны и озвучили свои условия. У Зеленского также отметили, что для окончания войны уже до конца года необходимо оружие.

Также в США считают недопустимым прекращение огня в Украине, которое может позволить Путину "переобуть войска".

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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