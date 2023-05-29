Страны "Большой семерки" ведут скрытую работу над гарантиями безопасности Украине в случае прекращения войны.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

В связи с этим США и ЕС склоняют президента Украины Владимира Зеленского к смягчению условий, на которых он готов пойти на переговоры, сообщают источники издания.

Среди вариантов гарантий - переговоры о вступлении в Евросоюз уже на грядущем саммите ЕС в декабре.

По данным издания, США настроены на скорейшее окончание конфликта, т.к. война может стать помехой для Байдена на выборах в 2024 году.

Напомним, Зеленский предложил странам G7 начать обсуждение "мирного саммита", который хочет собрать Украина.

Ранее лидеры стран G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике. Они повторили тезис о том, что помогать Украине будут "столько, сколько потребуется".

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, США могут предложить Украине "израильскую модель" безопасности вместо членства в НАТО. По сути "израильская модель" - это максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне.