Режим беспошлинной торговли с Украиной продлен Европейским советом на еще один год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Европейский совет принял решение продлить действие так называемого "экономического безвиза" с Украиной еще на год. Это означает, что украинский бизнес сможет продолжать экспортировать товары в Европейский союз без уплаты пошлин, квот и тарифов как минимум до июня 2024 года", - написал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр выразил признательность европейским партнерам за данное решение, отметив, что оно окажет "существенную поддержку украинскому бизнесу и экономике страны в условиях сложной военной обстановки".

Ранеее Шмыгаль в США подписал договора о выделении Украине $400 млн на восстановление энергетики.

А также поручил разобраться с задержками выплат переселенцам.

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