Премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства поручил решить вопрос с задержками выплат переселенцам, на которые уже несколько месяцев поступают жалобы.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

"Переселенцы не должны страдать из-за разногласий между отдельными ответственными ведомствами. Задержка выплат создает социальное напряжение. Люди должны получать выплаты пособия на проживание в четкие сроки. Ведь для многих из них это единственный источник дохода", - заявила вице-премьер Верещук во время заседания Координационного штаба по вопросам ВПЛ.

Минфину и Минсоцполитики поручено проработать внесение нужных изменений в бюджет.

Напомним, ВПЛ жаловались на эту проблему еще с февраля. Как писала "Страна", Верещук обещала, что переселенцы получат выплаты, которые задерживались.

При этом Кабинет министров запретил взимать долги по коммунальным платежам с украинских переселенцев и беженцев.

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