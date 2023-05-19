Переселенцы могут получить ваучер на бесплатное обучение. Документ дает право бесплатно обучатся ряду профессий и специальностей, проходить переподготовку, получать степень магистра, специалиста, или повышать квалификацию.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, публикуя соответствующую инфографику с алгоритмом для получения ваучера на обучение.

Ваучер предоставляется внутренне перемещенным лицам и ветеранам, если они:

Не зарегистрированы в центре занятости как безработные; Не получали ваучер ранее; Не проходили на протяжении последних трех лет переподготовку за счет средств Фонда государственного соцстрахования на случай безработицы.

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Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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