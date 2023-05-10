За 9 месяцев из Донецкой области в рамках обязательной эвакуации выехали 70 тысяч жителей, в том числе - 8 тысяч детей и 3 тысячи маломобильных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Из Харьковской области с осени выехали более 25 тысяч человек, из Херсонской за полгода - 23 тысячи.

Напомним, ранее губернатор Николаевской области Ким сообщал, что в Николаевскую область вернулись 90% жителей.

Также мы писали, что на севере Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.