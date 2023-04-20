"Продолжается эвакуация". Верещук назвала число остающихся детей в прифронтовых зонах под Донецком
За прошедшую неделю из прифронтовых зон Донецкой области удалось эвакуировать 70 детей, там еще остаются 56 детей.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире "Радио Свобода".
По ее словам, продолжается принудительная эвакуация детей из 21 населенного пункта Донецкой области.
Ранее мы писали, что полиция сообщила о вывозе всех детей из Угледара, Великой Новоселки и Часова Яра в Донецкой области.
Также "Страна" рассказывала, что в Славянске будут лишать опекунских прав тех, кто отказывается эвакуировать приемных детей из города.
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