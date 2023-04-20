За прошедшую неделю из прифронтовых зон Донецкой области удалось эвакуировать 70 детей, там еще остаются 56 детей.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире "Радио Свобода".

По ее словам, продолжается принудительная эвакуация детей из 21 населенного пункта Донецкой области.

Ранее мы писали, что полиция сообщила о вывозе всех детей из Угледара, Великой Новоселки и Часова Яра в Донецкой области.

Также "Страна" рассказывала, что в Славянске будут лишать опекунских прав тех, кто отказывается эвакуировать приемных детей из города.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.