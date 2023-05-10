В Николаевскую область вернулись около 90% населения.

Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким в эфире телеканала "Эспрессо".

По его данным, в Николаеве сейчас проживает более 460 тысяч человек. (До вторжения там проживало 486 тысяч человек).

"Для большинства николаевцев происходящее - это не обстрел и не слишком угрожающая ситуация. Например, в последнее время прилеты участились по Одессе и Киеву, и там люди не привыкли, они уезжают. Николаевцы не реагируют на ухудшение или улучшение ситуации. Они просто устали жить где-то и они возвращаются", -

По его словам, в Николаеве также проживают около 30 тысяч человек, выехавших из Херсона.

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