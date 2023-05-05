Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким просит не снимать перемещение военной техники в регионе.

Об этом Ким заявил в пятницу, 5 мая, в видеообращении.

"По просьбе военных обращаюсь к каждому из вас. Пожалуйста, не фотографируйте и не публикуйте перемещение военной техники и личного состава. Это очень поможет нашей победе. Всем спасибо!" - сказал глава Николаевской ОВА.

Ранее мы писали, что в конце февраля в связи с появлением в публичном доступе визуальной информации о военных, в ВСУ напомнили о действующем запрете на фото- и видеофиксацию военной техники и личного состава.

Также мы рассказывали, что в Херсоне запретили фото- и видеофиксацию. Запретили даже видеорегистраторы.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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