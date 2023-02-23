В связи с появлением в публичном доступе визуальной информации о военных, в ВСУ напомнили о действующем запрете на фото- и видеофиксацию военной техники и личного состава.

Об этом говорится в телеграм-канале Сухопутных войск Украины.

"В сети появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото- и видеофиксации личного состава, мест положений военной техники, ее количества и направления передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач!" - говорится в сообщении.

На днях в Херсоне и Херсонской области ввели ночную светомаскировку и запрет на фото- и видеофиксацию.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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