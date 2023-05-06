В Украине заработало новое приложение для переселенцев
В Украине заработало новое приложение "ТурБОТа про ВПО" - это чат-бот для внутренне перемещенных лиц, сообщает Министерство реинтеграции.
"С помощью чат-бота можно будет найти жилье в новом регионе, узнать, какие документы необходимы для оформления статуса ВПЛ, как и где получить помощь, адреса и номера телефонов ЦПАУ и тому подобное. Для удобства вся информация в чат-боте сгруппирована по соответствующим разделам", - перечисляет Минреинтнграции лишь некоторые из доступных в чат-боте опций.
Пока приложение разработано для четырех городов: Киева, Львова, Ивано-Франковска и Черновцов. В дальнейшем сферу его действия планируется расширять.
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