В Украине заработало новое приложение "ТурБОТа про ВПО" - это чат-бот для внутренне перемещенных лиц, сообщает Министерство реинтеграции.

"С помощью чат-бота можно будет найти жилье в новом регионе, узнать, какие документы необходимы для оформления статуса ВПЛ, как и где получить помощь, адреса и номера телефонов ЦПАУ и тому подобное. Для удобства вся информация в чат-боте сгруппирована по соответствующим разделам", - перечисляет Минреинтнграции лишь некоторые из доступных в чат-боте опций.

Пока приложение разработано для четырех городов: Киева, Львова, Ивано-Франковска и Черновцов. В дальнейшем сферу его действия планируется расширять.

Война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации — в блоге Олеси Медведевой.