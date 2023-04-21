Правительство Украины запретило взимать долги за коммуналку с переселенцев, которые выехали с оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.

Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет исключительно о задолженности, которая накопилась после начала войны.

"Справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения. Одновременно одобряем проект закона о компенсации убытков предприятиям, которые поставляют электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории", - сказал Шмыгаль.

"Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это, прежде всего, справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы с работы, по лечению, обучению, прохождению военной службы", - добавили в Минреинтеграции.

Ранее мы писали, что в Минреинтеграции опубликовали памятку, как украинцы могут получать льготы на оплату коммуналки деньгами.

Также "Страна" рассказывала, что Всемирный банк выделил Украине кредит в 610 миллионов долларов на зарплаты и оплату коммуналки.