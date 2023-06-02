Конфликт в Украине зашел в тупик, поэтому сторонам "будет непросто" собраться для продуктивных переговоров.

Об этом заявил в пятницу, 2 июня, главный переговорщик Китая по Украине Ли Хуэй, сообщает Bloomberg.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй сказал, что России и Украине будет трудно в настоящее время вести содержательные переговоры, чтобы положить конец их конфликту. Это существенно усложняет ситуацию и задачу посредников вроде Пекина, которые пытаются организовать заключение мирного соглашения.

"Сейчас всем сторонам может быть сложно сесть за стол переговоров", - сказал Ли Хуэй журналистам в Пекине после двухнедельной поездки в Украину, Россию и несколько европейских стран, включая Францию и Германию.

"Во время моего общения с обеими сторонами их позиции сильно отличались", - заявил спецпредставитель КНР.

Напомним, представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. Мы анализировали, что значит этот визит. После него китайский дипломат отправился в Москву.

Западные СМИ писали, что представитель Китая убеждал в ходе поездки отдать России захваченные территории. Но Украина и Китай опровергли эти сообщения.

А сегодня уже сам Ли Хуэй опроверг информацию СМИ о том, что он уговаривал европейцев согласиться на прекращение войны в Украине, признав за Россией оккупированные территории.