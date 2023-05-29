В Китае отрицают, что предлагали европейцам оставить за Россией захваченные украинские территории, как об этом писала западная пресса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайский МИД.

По данным телеканала, китайцы опровергли утверждение газеты The Wall Street Journal о том, что китайский посланник Ли Хуэй во время европейского турне выдвинул европейским чиновникам жесткое требование: Россия должна сохранить за собой захваченные территории в результате мирного урегулирования войны в Украине.

"Министр иностранных дел Украины публично заявил, что он установил контакты со всеми сторонами и ни одна из них не указывала на то, что спецпредставитель Ли Хуэй делал заявления, о которых сообщает Wall Street Journal", — заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Напомним, 26 мая Wall Street Journal написала, что "китайский посланник, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует".

Уже на следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию газеты о предложении Китая.

"Страна" также рассказывала о встрече в Киеве Ли Хуэя с президентом Владимиром Зеленским.