Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о предложении Китая признать за Россией захваченные территории Украины.

Об этом глава МИД Украины заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Накануне издание сообщало, что во время европейского турне спецпредставитель КНР Ли Хуэй убеждал Запад согласиться на перемирие с остановкой боевых действий по нынешней линии фронта и закрепить за Россией оккупированные регионы.

Кулеба заявил, что он связался со своими европейскими коллегами из столиц тех стран, куда приезжал Ли Хуэй (Варшава, Берлин, Париж и Брюссель), и там этого не подтвердили.

"Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории Украины, на которых сейчас находится РФ", – сказал министр.

Кулеба добавил, что Украина продолжит диалог с Китаем, но "он будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами". Среди них - взаимное уважение территориальной целостности.

"Никакие предложения, которые предусматривают территориальные уступки, Украина рассматривать не будет", - подытожил министр.

Напомним, недавно Ли Хуэй встречался в Киеве с Владимиром Зеленским. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь рассказал об их встрече. По его словам, "Китай готов работать на основе документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" и искать самые широкие точки соприкосновения между международным сообществом для урегулирования кризиса и внести свой вклад в скорейшее прекращение огня и восстановление мира".

"Страна" анализировала, что значит визит специального представителя Китая в Киев.