Китай "прямо не поддерживает" позицию Украины в войне с РФ. Украина отдает приоритет своим "мирным инициативам".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете "Чосон ильбо".

Отвечая на вопрос о том, может ли Пекин выступить успешным посредником в событиях на Украине, Зеленский заявил:

"Это факт, что Китай не поддерживает напрямую позицию Украины. Что касается выдвинутой Китаем мирной инициативы, то мы благодарны другим странам за их усилия, но мы указывали, что основной для нас остается собственная формула мира, собственная инициатива", - заявил он.

Ранее представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. Мы анализировали, что значит этот визит. После этого китайский дипломат отправился в Москву.

Западные СМИ писали, что представитель Китая убеждал в ходе поездки отдать России захваченные территории. Но Украина и Китай опровергли эти сообщения.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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