Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Конференция пройдет в начале июня.

Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Минувшей ночью КНР проинформировала США, что отклоняет направленное нами в начале мая предложение провести встречу министра Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе", - пишет издание.

В Пентагоне подчеркнули, что "твердо верят в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт".

Международный форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" пройдет 2-4 июня в Сингапуре.

Ранее мы писали, что в начале марта МИД Китая назвал США крупнейшим источником ядерной угрозы в мире.

Также мы сообщали, что согласно данным опроса главным врагом США их граждане считают Китай: его выбрали 50%. При этом Россию назвали врагом 32% респондентов.