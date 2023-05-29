Китайская космическая программа является более продвинутой, чем считают большинство людей.

Об этом заявил Илон Маск в Твиттере, комментируя планы Пекина осуществить высадку своего космонавта на поверхность Луны до 2030 года.

"Китайская космическая программа куда более продвинутая, чем осознает большинство", - написал Маск.

Ранее сообщалось, что Китай активно развивает программы исследования космоса. Так, в январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в итории достиг обратной стороны спутника Земли.

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который собрал около 2 кг лунного грунта для изучения специалистами КНР.

Сейчас планируется, что в мае 2024 года аппарат "Чанъэ-6" соберет в кратере на обратной стороне Луны образцы, необходимые для изучения микропримесей и изотопов.

Также Китай планирует создать сверхтяжелую ракету-носитель с грузоподъемностью порядка 100 тонн, чтобы ориентировочно в 2030 году осуществить пилотируемую миссию на Луну.