Компания Илона Маска SpaceX отправила на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon. В рамках второй частной миссии Axiom Space четырех космических туристов доставили на борт МКС.

Командиром корабля стала бывшая астронавт NASA Пегги Уилсон, которая вошла в историю как первая женщина-командир экспедиции МКС. Пилотом стал бизнесмен Джон Шоффнер. В состав экипажа также вошли астронавты из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни. При этом Барнави стала первой женщиной-астронавтом из Саудовской Аравии.

Они проведут на МКС восемь дней, в течение которых будут работать вместе с членами постоянной миссии, а затем вернутся на Землю.

Это второй коммерческий полет на МКС в рамках программы американской компании Axiom. Первый полет состоялась в апреле 2022 года. Третий такой запуск планируется на конец 2023 года.

Как пишут американские СМИ, примерная стоимость такой космической поездки для каждого члена миссии составляет 50 миллионов долларов.

Напомним, что ранее мы писали о том, что на МКС впервые отправился экипаж, полностью состоящий из космических туристов.

А также, что pапуск самой тяжелой ракеты SpaceX закончился неудачей.