В четверг, 20 апреля, компания SpaceX запустила самые большие в мире ракету и корабль - Super Heavy и Starship. Однако запуск оказался неудачным.

Через три минуты после старта произошла нештатная ситуация - ракета Super Heavy, которая должна была вывести Starship, начала "крутиться". Ее первая ступень не отделилась.

После достижения высоты в 38 км Starship вошел в неконтролируемое вращение и взорвался над Мексиканским заливом.

По плану после старта Starship должен был отделится от ракеты и продолжить путь на собственных двигателях на высоте более 100 км над Землей. Корабль должен был совершить почти полный оборот вокруг планеты и вернуться в атмосферу Земли, опустившись в Тихий океан.

В SpaceX прокомментировали произошедшее. Там заявили, что работа над Starship продолжится, будут изучены проблемы, возникшие при отделении первой ступени.

Новая мощная ракета предназначена для быстрого повторного использования. По замыслу, она сможет доставлять на орбиту людей и грузы, совершая несколько полетов в день.

Илон Маск считает, что Starship может открыть эру межпланетных путешествий.

Напомним, SpaceX заявлял, что Starship будет полностью многоразовой транспортной системой для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс.

Ранее Маск объявил о готовности к запуску корабля Starship для отправки людей на Марс и на Луну, но потом передумал.

Также мы писали, что в SpaceX отменили запуск ракеты Falcon-9 за три секунды до старта. Ракету должны были запустить вместе с группой из десяти спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США.

Кроме того, сообщалось, что в ноябре 2022 года SpaceX впервые за три года запустила супертяжелую ракету Falcon Heavy с секретным спутником США.