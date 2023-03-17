Маск объявил о готовности к запуску корабля Starship для отправки людей на Марс и на Луну, но потом передумал
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его космическая компания SpaceX будет готова к отправке космического корабля Starship в апреле 2023 года.
Об этом Маск написал в принадлежащей ему социальной сети Twitter, сообщают медиа.
По словам Маска, SpaceX будет готова к запуску корабля Starship через несколько недель. Время старта Starship будет зависеть от выдачи лицензии Федеральным управлением гражданской авиации США.
Маск ожидает, что первая попытка запуска может состояться ближе к концу третьей недели апреля.
Позже Илон Маск удалил свой твит с анонсом отправки Starship, но оставил фото самого космического корабля.
Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов в далекий космос, он рассчитан на 100 человек и, по словам Маска, будет использоваться для отправки людей на Марс и Луну.
Ранее мы писали, что в NASA назвали причину переноса запуска ракеты Falcon-9 с русским космонавтом на борту.
Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году SpaceX Илона Маска успешно отправила на борт МКС четырех космонавтов с мыса Канаверал.