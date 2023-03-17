Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его космическая компания SpaceX будет готова к отправке космического корабля Starship в апреле 2023 года.

Об этом Маск написал в принадлежащей ему социальной сети Twitter, сообщают медиа.

По словам Маска, SpaceX будет готова к запуску корабля Starship через несколько недель. Время старта Starship будет зависеть от выдачи лицензии Федеральным управлением гражданской авиации США.

Маск ожидает, что первая попытка запуска может состояться ближе к концу третьей недели апреля.

Позже Илон Маск удалил свой твит с анонсом отправки Starship, но оставил фото самого космического корабля.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов в далекий космос, он рассчитан на 100 человек и, по словам Маска, будет использоваться для отправки людей на Марс и Луну.

Ранее мы писали, что в NASA назвали причину переноса запуска ракеты Falcon-9 с русским космонавтом на борту.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году SpaceX Илона Маска успешно отправила на борт МКС четырех космонавтов с мыса Канаверал.