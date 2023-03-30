Запуск ракеты Falcon-9, планировавшийся в четверг, 30 марта, отменен за три секунды до старта. Ракету должны были запустить вместе с группой из десяти спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба компании-разработчика носителя SpaceX.

О причинах отмены не сообщается.

Теперь запуск перенесен на завтра, 31 марта. Повторная попытка будет предпринята со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Ранее мы рассказывали, что 1 марта запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX к Международной космической станции был перенесен из-за засорившегося фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя, предназначенной для двигателя ракеты.

Также "Страна" писала, что в ноябре 2022 года SpaceX впервые за три года запустила супертяжелую ракету Falcon Heavy с секретным спутником США.

А в январе SpaceX вывела на орбиту наноспутник, созданный украинскими учеными. Он должен обеспечить реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.