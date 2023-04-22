Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что следующий запуск Starship запланирован через один или два месяца. Также он назвал возможную причину неудачного предыдущего старта, в результате которого космический корабль пришлось взорвать в воздухе.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.



"Три месяца назад мы начали ставить под пусковой площадкой огромную стальную плиту для системы водного охлаждения. Не успели вовремя и решили, основываясь на данных статических огневых испытаний, что один пуск Fondag (высокопрочная марка бетона - Ред.) выдержит", - говорится в сообщении.

Fondag, судя по всему, не выдержал. Корабль успешно стартовал с космодрома "Бока-Чика" в Техасе. Через три минуты произошла нештатная ситуация: первая ступень не отделилась, ракета начала крутиться и через некоторое время взорвалась.

Интересно, что объяснение Маска отличается от того, что давала его компания SpaceX. В ней заявили, что специально взорвали корабль Starship после взлёта из-за проблем с двигателями и потери высоты.

Напомним, в четверг, 20 апреля, компания SpaceX запустила самые большие в мире ракету и корабль - Super Heavy и Starship с космодрома на юго-востоке Техаса. Однако запуск оказался неудачным.

Через три минуты после старта произошла нештатная ситуация - ракета Super Heavy, которая должна была вывести Starship, начала "крутиться". Ее первая ступень не отделилась.

Ранее мы писали, что, по словам SpaceX, Starship будет полностью многоразовой транспортной системой для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс.