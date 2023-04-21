Космический корабль Starship уничтожили преднамеренно из-за проблем с двигателями и потери высоты.

Об этом заявили в SpaceX.

Система уничтожения корабля, о включении которой сообщает SpaceX, предусмотрена на случай нештатных ситуаций, чтобы исключить неконтролируемое падение ракеты и угрозы людям на Земле.

До начала нештатной ситуации Starship - самой большой и мощной ракете, когда-либо создававшейся для космических запусков, - удалось достичь высоты в 39 км.

Напомним, в четверг, 20 апреля, компания SpaceX запустила самые большие в мире ракету и корабль - Super Heavy и Starship. Однако запуск оказался неудачным.

Через три минуты после старта произошла нештатная ситуация - ракета Super Heavy, которая должна была вывести Starship, начала "крутиться". Ее первая ступень не отделилась.

После достижения высоты в 38 км Starship вошел в неконтролируемое вращение и взорвался над Мексиканским заливом.

Напомним, в SpaceX заявляли, что Starship будет полностью многоразовой транспортной системой для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс.

Ранее Илон Маск объявил о готовности к запуску корабля Starship для отправки людей на Марс и на Луну, но потом передумал.