Компания Илона Маска SpaceX планирует впервые запустить ракету Starship 10 апреля со стартовой площадки в Южном Техасе.

Речь идет о первом орбитальном запуске полностью укомплектованной ракетной системы Starship высотой 120 метров, состоящей из ракеты Starship, установленной на ракете-носителе первой ступени Super Heavy с 33 ракетными двигателями.

Ожидается, что ракетная система отправит вторую ступень Starship в космос. Космической корабль совершит полный оборот по орбите, прежде чем снова войдет в атмосферу Земли и приземлится в километре от побережья на Гавайях.

Ракета-носитель Super Heavy попытается приземлиться в Техасе недалеко от стартовой площадки.

По данным международного извещения NOTAM для пилотов воздушных судов, 10 и 12 апреля район воздушного пространства к востоку от побережья Техаса над Мексиканским заливом объявлен "опасной зоной в связи с запуском ракеты SpaceX Super Heavy Starship".

SpaceX заявляет, что Starship будет полностью многоразовой транспортной системой для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс.

Ранее Маск объявил о готовности к запуску корабля Starship для отправки людей на Марс и на Луну, но потом передумал.