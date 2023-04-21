NASA может создать несколько баз на Луне вместо одной, как планировалось ранее. Они могут появиться в рамках лунной программы "Артемида".

Об этом сообщил заместитель администратора NASA Джим Фри.

По его словам, если будет только один базовый лагерь, то в случае пропуска окна запуска, следующей возможности отправить астронавтов в определенное место на Луне, возможно, придется ждать месяц. Поэтому сейчас агентство изучает целесообразность создания нескольких баз на Луне.

В базовом лагере собираются создать энергетическую инфраструктуру, радиационную защиту, объекты для удаления отходов, жилое пространство и посадочную площадку для аппаратов с экипажем. Планируется, что астронавты смогут жить в лагере до 45 дней и исследовать поверхность спутника Земли с помощью луноходов.

А на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства появился план долгосрочного освоения космоса, в котором в единую схему собрали различные программы и миссии по освоению Луны и Марса.

В этих программах участвуют партнеры NASA - частные компании и космические агентства из разных стран.

Цель этого обзора - создать концепцию архитектуры и стратегии при освоении космоса.

Это не описание конкретных миссий, а определение главных элементов огромной программы освоения небесных тел и всего пространства Солнечной системы. Среди тем, включенных в программу: ракеты, космические аппараты, скафандры, коммуникации и другое. Их должны постепенно разрабатывать, чтобы потом доставить на Луну и Марс для долгосрочных научных исследований.

Фрагмент из плана NASA

"Это важная веха, которая поможет в освоении Луны и Марса, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Мы вместе с партнерами стремимся к будущему, в котором будут расширены научные и экономические возможности, станет возможна активная деятельность человека на Луне и вокруг нее, и откроются безграничные возможности в глубинах Солнечной системы", - сказала заместитель администратора NASA Пэм Мелрой.



NASA планирует выпускать такие обзоры каждый год, чтобы включать в них новые технологические возможности и формулировать новые цели.