Космический беспилотный вертолет НАСА Ingenuity сделал снимок поверхности Марса во время своей 51-й миссии на Красную планету.

На кадре также можно разглядеть марсоход Perseverance, расположившийся среди груды камней на заднем плане.

Аппарат сделал фотографию с высоты около 12 метров над поверхностью Марса. Полет самого вертолета длился чуть менее 137 секунд, за которые он пролетел в общей сложности 188 метров.

Аппараты Perseverance и Ingenuity были доставлены на Марс 18 февраля 2021 года. Они находятся там для детального изучения планеты. Ровер Perseverance занимается сбором образцов почвы и горных пород, которые позднее будут возвращены на Землю в рамках миссии Mars Sample Return.

Вертолет Ingenuity играет вспомогательную роль, выполняя полеты и изучая трассы, уже намеченные для марсохода. Аппараты нередко делают завораживающие снимки Красной планеты, которыми впоследствии делятся сотрудники НАСА.

Ранее мы писали, что китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" отправил на Землю видео, сделанное с орбиты Красной планеты.