США участвуют вместе с Китаем в гонке за первенство в космосе, с Россией - сотрудничают.

Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон.

"Мы участвуем в космической гонке с Китаем. За последние 10 лет Китай создал очень успешную космическую программу", - сказал он.

По словам Нельсона, некоторые аппараты Китая "очень похожи" на те, которые запускают США или Европейское космическое агентство.

"Тем не менее факт в том, что они стали второй страной, успешно посадившей ровер на поверхность Марса", - добавил он.

На вопрос о том, позволит ли запрошенный на 2024 год бюджет НАСА "опередить конкурентов, таких как Китай, и сохранить технологическое преимущество, чтобы оставаться лидером в освоении Луны", Нельсон ответил утвердительно.

При этом он указал на то, что несмотря на геополитические проблемы, США и Россия сохраняют "очень профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами".

Ранее мы рассказывали, что китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" присылал фото и видео с Марса.

Между тем сегодня запуск самой тяжелой ракеты SpaceX закончился неудачей.