В Украине вчера вечером, в 21:57, произошло "высокоэнергетическое акустическое событие". Оно вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины. Он ведет контроль за сейсмической, радиационной обстановкой и геофизическими явлениями.

Организация уточняет, что "расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области". Остальная информация уточняется.

Напомним, вчера вечером в небе под Киевом видели яркую вспышку. Ее связывают либо с метеоритом, либо с упавшим спутником NASA. Хотя последняя версия уже опровергается.

Тем временем война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.