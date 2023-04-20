Китай пытался через подставные фирмы получить оборудование и технологии в космической сфере у Нидерландов, нарушая экспортные ограничения.

Об этом сообщает Reuters.

В 2022 году агентство военной разведки Нидерландов обнаружило несколько попыток приобретения военных технологий, выходящих за рамки экспортных ограничений, и выявило подставные компании, использованные для этой цели.

Хотя Китай настаивает на том, что его космическая программа преследует мирные цели и выступает против гонки вооружений в космосе, Пекин также заявляет, что космическая программа необходима для защиты национальной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Китай ускорил строительство пятой исследовательской станции в Антарктиде, работы на которой возобновились впервые с 2018 года. Кроме того, Китай ввел запрет на сотрудничество с американскими компаниями Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin Corp, производящими оружие.

Также СМИ сообщали, что Китай готовится запустить беспилотник-шпион, способный летать в три раза быстрее звука.