Государственное космическое агентство Украины подтверждает, что наиболее вероятная причина вспышки в небе под Киевом вечером 19 апреля - это падение метеорита.

Об этом агентство сообщает на своем сайте.

"Наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, а оставляют яркие вспышки или так называемые "огненные шары".

Метеорный поток Лириды — один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 г. до н. э.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля, а выйдет из него 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что причиной яркой вспышки под Киевом точно был не их спутник.

При этом видели эту вспышку даже в Беларуси.

Подробно мы разобрались во всех версиях того, что за вспышка была вчера над Киевом, в отдельном материале.