В Беларуси на камеры автомобильного видеорегистратора попал объект, похожий на метеорит с зеленым следом за ним, который вчера видели жители Киевской области.

Запись с автомобильного видеорегистратора на данном видео датируется 19 апреля 21:56. Напомним, именно в это время в Киеве видели яркую вспышку в небе.

Напомним, вспышку в небе над Киевом связывают либо с метеоритом, либо с упавшим спутником NASA. Хотя последняя версия уже опровергается. Представитель NASA Роберт Маргетта сообщил, что на момент вспышки спутник все еще находился на орбите и в атмосферу Земли не входил.

Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины заявил, что наблюдалось "высокоэнергетическое акустическое событие", причиной которого стало падение некоего космического тела.

Военные и власти заявили, что пока не знают, что за вспышку наблюдали в небе под Киевом, а про спутник сказали, чтобы успокоить. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что вчерашняя вспышка над Киевом - это "вероятно был метеор", но установить это окончательно должны специалисты. При этом в киевской администрации пока не подтверждают и версии о метеорите.