Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что вчерашняя вспышка над Киевом - это "вероятно был метеор", но установить это окончательно должны специалисты.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Я думаю, что специальные службы будут этим заниматься, но, возможно, это тело вообще сгорело в атмосфере. Но Воздушные силы не могут комментировать такие вещи – здесь нужны специалисты", - добавил Игнат.

В Киевской военной администрации в свою очередь заявили, что из предыдущее сообщение о вспышке над Киевом было ошибочным: это не был падающий американский спутник.

"Очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызывало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская городская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского спутника и с пометкой "предварительная информация", - говорится в заявлении КГВА.

При этом в администрации пока не подтверждают и версии о метеорите.

"Что именно это было – должны выяснить только специалисты. Но самое главное это безопасность Киева и покой киевлян. Это не был ракетный обстрел, наша ПВО не применяла существующее вооружение", - заявил глава ведомства Сергей Попко.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что причиной яркой вспышки под Киевом точно был не их спутник. После чего в космическом агентстве прокомментировали вспышку под столицей.

При этом видели эту вспышку даже в Беларуси.