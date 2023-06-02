Китайский спецпредставитель Ли Хуэй опроверг информацию СМИ о том, что он уговаривал европейцев согласиться на прекращение войны в Украине, признав за Россией оккупированные территории.

"Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета Wall Street Journal, но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", - сказал китайский дипломат журналистам.

Ранее с опровержением выступал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейской газете "Чосон ильбо", что Китай "прямо не поддерживает" позицию Украины в войне с РФ, а Украина отдает приоритет своим "мирным инициативам".

Как мы писали, представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. Мы анализировали, что значит этот визит. После этого китайский дипломат отправился в Москву.

Западные СМИ писали, что представитель Китая убеждал в ходе поездки отдать России захваченные территории.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.