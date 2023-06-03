МИД Украины раскритиковал предложение министра обороны Индонезии прекратить в Украине огонь на линии фронта, отвести от него войска на 15 километров, ввести миротворцев, а также провести под эгидой ООН референдумы на "спорных территориях".

"Никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина - восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

Он также раскритиковал и остальные пункты плана, которые предложила Индонезия – прекращение огня и создание демилитаризованной зоны.

"Россия сейчас пытается сорвать украинскую контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск из Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, укрепить оккупированные территории и накопить силы для новой волны агрессии", – сказал Николенко.

Напомним, ранее план министра обороны Индонезии раскритиковали и в России. Источник в российском руководстве сказал, что "в индонезийских идеях есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада".

Он также повторил российские требования: прекращение западных поставок вооружений Киеву, остановка боевых действий украинской армией, признание "новых территориальных реалий", возвращение Украины к нейтральному статусу и "уважение языковых прав".

Ранее в Офисе президента прокомментировали требования РФ для завершения войны и озвучили свои условия. У Зеленского также отметили, что для окончания войны уже до конца года необходимо оружие.

Также в США считают недопустимым прекращение огня в Украине, которое может позволить Путину "переобуть войска".

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.