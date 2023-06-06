Минобороны РФ прокомментировало наступление ВСУ на юге Донецкой области
Минобороны РФ выпустило комментарий по сегодняшним боям на юге Донецкой области.
Заявляется, что на Времьевском выступе Украиной были атакованы Новодаровка, Левадное, Новодонецкое и совхоз "Октябрь", но наступление ВСУ "было остановлено".
Напомним, Новодонецкое, по данным российских военных пабликов, сегодня взяли украинские войска.
РФ также заявляет о подбитии восьми танков "Леопард". Объективных подтверждений этому нет.
Украина всей данной информации - в том числе взятия Новодонецкого - также не подтверждала.
Хотя президент Владимир Зеленский уже подтвердил продвижение ВСУ под Бахмутом и в Донецкой области.
В том, что сегодня происходило на юге Донбасса, мы разобрались в вечерних итогах.
Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.