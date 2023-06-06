Минобороны РФ выпустило комментарий по сегодняшним боям на юге Донецкой области.

Заявляется, что на Времьевском выступе Украиной были атакованы Новодаровка, Левадное, Новодонецкое и совхоз "Октябрь", но наступление ВСУ "было остановлено".

Напомним, Новодонецкое, по данным российских военных пабликов, сегодня взяли украинские войска.

РФ также заявляет о подбитии восьми танков "Леопард". Объективных подтверждений этому нет.

Украина всей данной информации - в том числе взятия Новодонецкого - также не подтверждала.

Хотя президент Владимир Зеленский уже подтвердил продвижение ВСУ под Бахмутом и в Донецкой области.

В том, что сегодня происходило на юге Донбасса, мы разобрались в вечерних итогах.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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