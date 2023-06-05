Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, списки украинских пилотов для обучения на современных истребителях давно сформированы, но пока ни один украинский летчик не отправлялся на обучение за границу.

"Пока речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков", – сказал он.

Между тем сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что первые группы украинских пилотов уже отправлены в Британию.

О том, что несколько стран, в частности Польша, уже начали обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16, недавно говорил и глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, в конце мая западные СМИ сообщили, что первая программа обучения украинских пилотов пилотированию истребителей F-16 пройдет в Великобритании, которая сама такими самолетами не располагает. Издания писали, что базовую наземную подготовку пройдут 20 пилотов. Подготовка будет осуществляться в несколько этапов.

А сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать истребители F-16 в ходе летнего контрнаступления, поскольку для подготовки пилотов потребуется время.