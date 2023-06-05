Первые группы украинских пилотов уже отправлены в Великобританию на обучение управлению иностранными истребителями.

Об этом сообщил в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли в Киеве.

"Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию. В поле боя ВСУ переформатируются под стандарты НАТО. Во время саммита организации Украина должна услышать месседжи о нашем будущем в Альянсе", - сказано в записи.

В конце мая западные СМИ сообщили, что первая программа обучения украинских пилотов пилотированию истребителей F-16 пройдет в Великобритании, которая сама такими самолетами не располагает. Издания писали, что базовую наземную подготовку пройдут 20 пилотов. Подготовка будет осуществляться в несколько этапов.

Незадолго до этого президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов управлению современными самолетами, включая истребители F-16.