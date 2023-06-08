Российские военные телеграмм-каналы этой ночью массово пишут о крупной атаке ВСУ на запорожском направлении в районе Орехова и Малой Токмачки.

Они заявляют, что якобы украинская армия "ввела в бой основные силы". Атака, как пишут, поддерживается массированным артиллерийским огнем и ударами "Хаймарсов".

При этом российские военкоры заявляют, что ответный огонь со стороны армии РФ, включая удары авиации, также очень интенсивный и утверждают, что фронт украинская армия прорвать пока не может.

В Украине сообщения российских военных властей и телеграмм-каналов о масштабных боях с начала недели на южном фронте официально не подтверждают и заявляют, что наступление еще не началось.

В утренней сводке Генштаба ВСУ такой информации нет.

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