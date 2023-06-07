График начала украинского контрнаступления утвержден.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Мы утвердили график начала движения наших войск, решения приняты", – сказал он.

Сегодня CNN и The Washington Post сообщали со ссылкой на западные власти и разведки, что контрнаступление ВСУ началось. По данным изданий, "значительное усиление боевых действий" произошло на востоке Украины, где ВСУ с помощью наземных атак и артиллерийских ударов начали прощупывать слабые места в российской обороне, через которые можно прорваться.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает начало масштабного контрнаступления ВСУ, о котором сообщают западные СМИ.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", - сказал Данилов.

Между тем война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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