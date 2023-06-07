Секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает начало масштабного контрнаступления ВСУ, о котором сообщает Россия и западные СМИ. Об этом он сказал агентству Reuters.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", - сказал Данилов

По его словам, россияне ошибочно приняли локальные украинские удары за начало крупной операции.

Ранее CNN и The Washington Post сообщали со ссылкой на западные власти и разведки, что контрнаступление ВСУ началось.

Тем временем российские телеграмм-каналы сегодня продолжали сообщать о масштабных боях и атаках ВСУ на южном участке фронта в направлении сухопутного коридора в Крым. Вчера о том, что "контрнаступление ВСУ отбито" заявлял Шойгу.

Украина же пока подтверждает только наступательные действия в районе Бахмута.

Тем временем война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.