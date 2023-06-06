Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об "отражении украинского наступления".

Его слова приводят российские СМИ.

Министр утверждает, что "в течение последних трех суток киевский режим осуществил обещанное наступление на разных участках фронта. Попытка ВСУ 4 июня продвинуться силами двух бригад на пяти направлениях не увенчались успехом. 5 июня противник предпринял новые попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, но был остановлен и понес значительные потери".

Шойгу привел данные о якобы потерях ВСУ. По его словам, за три дня боевых действий Украина потеряла до 3,7 тысяч человек, 52 танка и 207 боевых бронированных машин, пять самолетов и два вертолета. Со стороны ВС России были подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий. Также погиб 71 российский военный.

Кроме того, чиновник обвинил Украину в подрыве плотины Каховской ГЭС якобы с целью "усиления потенциала" и переброски подразделений и техники с херсонского направления в район наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении".

"Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне", - добавил Шойгу.

Отметим, о "наступлении ВСУ" на южном участке фронта в последние дни неоднократно сообщали российские источники. Официально Украина наступательных действий на этом направлении не подтверждала и призвала не верить сообщениям о наступлении от российских СМИ и минобороны.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, подрыв Каховской ГЭС может повлиять на контрнаступление ВСУ, но стратегически ничего не изменит.