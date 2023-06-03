Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев может рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака на экспорт по трубопроводу Тольятти-Одесса.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада".

"Это очень непростой вопрос. Единственное, что можно сказать, это то, что, если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что при этом украинские власти не гарантируют, что примут положительное решение по вопросу транзита аммиака. По его словам, обсуждаемые условия будут касаться возможностей Украины заниматься вывозом зерна, количество которого продолжает увеличиваться в портах.

Данилов добавил, что те или иные решения будут приниматься с учетом национальных интересов Украины.

Напомним, 1 июня Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле заявил о фактической остановке работы по зерновой сделке. СКЦ сообщил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в зерновой инициативе. Эту информацию подтвердили и в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Позже в тот же день Россия уведомила СКЦ в Стамбуле об ограничении прохода судов в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки, пока не начнется экспорт аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса.