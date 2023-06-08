Утром 8 июня Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО.

2. За сутки было до 30 боестолкновений в Луганской и Донецкой области. Противник наступал на Веселое западнее Белогоровки. Под Бахмутом - в районе Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного. Под Донецком - атаковал Авдеевку, Первомайское и Марьинку.

3. Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе рф есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией.

4. 6 июня произошла массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. При таком перемещении захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.