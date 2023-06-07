Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 7 июня.

Вечерняя сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в сводке украинского Генштаба:

1. Отражена 21 российская атака на следующих направлениях:

Лиманском – в районе Веселого Донецкой области,

Бахмутском – в районе Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки (9 атак).

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 28 авиаударов, совершила около 20 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов. Украинская ПВО сбила четыре российских разведывательных БПЛА.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.