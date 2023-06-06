Во вторник, 6 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Ночью РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время атаки враг применил 35 крылатых ракет. Однако все они были уничтожены в воздухе.

2. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из РСЗО. Есть разрушения и погибшие.

3. Основные усилия РФ сосредоточила на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки там произошло более 40 боевых столкновений.

4. На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении - в направлении Ивановского.

На Авдеевском направлении - в направлении населенных пунктов Авдеевка, а также Северное и Невельское. На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в направлении Новоселки, успеха не имел.

Война в Украине идет 468-й день. Мы следим за новостями 6 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 5 июня. Вчера второй день подряд россияне сообщали о наступательных действиях украинских войск на юге Донецкой области. В Украине этого официально не подтверждали и предупреждали о фейках со стороны РФ.

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