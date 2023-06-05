Российские войска наступают на четырех направлениях на Донбассе. Украинская армия отбила 25 атак.

Об этом сообщается в понедельник, 5 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Отбито 25 российских атак на направлениях:

Лиманском – в районе Белогоровки Луганской области;

Бахмутском – в направлении Ивановского;

Авдеевском – вблизи Невельского;

Марьинском – в районе Марьинки (8 атак).

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла шесть ракетных и 19 авиаударов, совершила около 30 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 20 ударов. Украинская ПВО уничтожила один разведывательный БПЛА.

Ранее мы писали, что в Минобороны подтвердили наступление ВСУ, но не на юге, а под Бахмутом.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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